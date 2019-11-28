كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سونيا غاندي: سماح حكومة الهند لوفد الاتحاد الأوروبي بزيارة كشمير "إهانة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقدت سونيا غاندي، الزعيمة المؤقتة لحزب المؤتمر الهندي المعارض، اليوم الخميس، سماح حكومة الهند لوفد البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي بزيارة كشمير الشهر الماضي، وقالت، إن زيارة الوفد قد أضافت "الأذى للجرح".

وفي هجوم شرس على رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قالت سونيا غاندي، إنه بينما لم يُسمح للزعماء الهنود بزيارة الإقليم المتنازع عليه، "فقد فضلت الحكومة أن تنظِّم بطريقة مخزية تنظيف وقاحات من سيطرة مجموعة البرلمانيين الأوروبيين أتت بهم منظمة غير حكومية مشكوك فيها".

وزعمت سونيا غاندي، مخاطبة اجتماع الحزب البرلماني في الكونجرس، أنه بدلاً من معالجة الوضع الاقتصادي، "حكومة مودي شاه مشغولة بتلاعب الإحصاءات، أو في الواقع، لا تنشرها على الإطلاق!".

كما ادعت زعيمة حزب المؤتمر المعارض المؤقتة: "... حكومة مودى شاه مفلسة من الحشمة وجاهلة بشأن كيفية إدارة المشاكل الخطيرة التي تواجه البلاد".

وقالت: "تتفاقم الأزمة الاقتصادية يومًا بعد يوم ... وبدلًا من معالجة المشكلة، فإن حكومة مودي شاه مشغولة بالاحتيال على الإحصاءات أو في الواقع لا تنشرها على الإطلاق!"

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كما اتهم زعيم الكونجرس، الحكومة بوضع الشركات المملوكة للدولة في مأزق، والتي "سيتم بيعها لبعض رجال الأعمال المفضلين".

يوم الأربعاء، دافع وزيرة المالية الفيدرالية الهندية، نيرمالا سيتارامان، عن معالجة الاقتصاد وادعى أن النمو ربما تباطأ، لكن الاقتصاد لم يكن في حالة ركود.

وقالت "سيتارامان" لمجلس الشيوخ، الذي أشار إلى مبادرات الحكومة لاحتواء تراجع النمو: "كل خطوة يتم اتخاذها تخدم مصلحة البلد. بالنظر إلى الاقتصاد من وجهة نظر مميزة، ترى أن النمو ربما يكون قد هبط ولكنه لم يكن كسادًا بعد، فلن يكون ركودًا على الإطلاق".

واجهت الحكومة، التي يقودها ناريندرا مودي الكثير من ردود الفعل على قرارها بالسماح لوفد من البرلمانيين الأجانب بزيارة كشمير مع حرمانهم من الوصول إلى الهنود، في شهر أكتوبر.