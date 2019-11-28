المنتخب المغربي يواصل التراجع في ترتيب “الفيفا” الشهري

واصل المنتخب المغربي لكرة القدم، تراجعه في سلم الترتيب الشهري للمنتخبات العالمية، والذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وذلك في تحيين جديد، تم الكشف عنه اليوم الخميس.
وفقد المنتخب الوطني، مركزا واحدا في ترتيب المنتخبات العالمية، إذ أصبح يحتل المركز 43 عالميا، بدلا عن المركز 42 في الشهر الماضي.
وعلى المستوى القاري، فقد تجمد “الأسود” في المركز الخامس، فيما ابتعد عنه منتخب الجزائر،صاحب المركز الرابع، الذي تسلق 3 مراكز نحو الأمام، مع العلم أن المنتخب السنغالي مازال هو متصدر إفريقيا، متبوعا بتونس، نيجيريا، الجزائر، ثم المغرب.
أما عالميا، فإن المراكز الخمسة الأولى، لم يطرأ عليها أي تغيير، إذ مازال منتخب بلجيكا متصدرا، متبوعا ببطل العالم فرنسا، ثم البرازيل، فإنجلترا، والأوروغواي خامسا.
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