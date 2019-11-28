زياش يعلق على واقعة اقتحام طفل للملعب من أجل معانقته – صور

تحدث حكيم زياش، نجم المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترف في صفوف فريق أجاكس أمستردام الهولندي، عن واقعة اقتحام الطفل الصغير للملعب من اجل معانقته، في المباراة التي جمعت فريقه بليل الفرنسي، أمس الأربعاء، في إطار دوري ابطال أروبا.

وقال زياش، في تصريح لوسائل الإعلام بعد المباراة، إنه ” بحث عن الطفل بعد المباراة، لكنه للأسف لم يتمكن من العثور عليه، لكنه وجد والده فمنحه قميصه”.

وأثار زياش الإعجاب، في لقطة رائعة خلال مباراة أمس، بعد أن احتضن طفل صغير اقتحم الملعب من أجل مصافحته، ولقيت هذه اللقطة انتشارا واسعا وإشادة من الجماهير الفرنسية والهولنية.

وكان زياش هو نجم الليلة الماضية، بعد أن قاد فريقه للفوز بثنائية، بتسجيله لهدف وتمريره لتمريرة حاسمة.