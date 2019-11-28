جميح: العراق يمزق عمامة الولي الفقيه

الخميس 28 نوفمبر 2019

أشاد الكاتب والمحلل السياسي اليمني، محمد جميح، بما يقوم به المتظاهرون في العراق.



وكتب جميح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: البارحة، أحرق المتظاهرون العراقيون بالنجف قنصلية نظام الملالي الإيراني في عراق الرافدين.

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وأضاف جميح: العراق يمزق عباءة الولي الفقيه. العراق جمجمة العرب، وهو أكبر من أن تلتف على رأسه عمامة معصوبة على رأس أفعى.

ولفت إلى أن جنوب العراق، مهد ثورة العشرين ضد البريطانيين، وجنوب العراق مهد ثورة أكتوبر ضد إيران.

وتشهد معظم المدن العراقية تظاهرات حاشدة ضد تردي الوضع المعيشي وتدخلات إيران.