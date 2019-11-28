لبنان.. تواصل التظاهرات في عدد من المدن ومحطات الوقود تعلن الإضراب

الخميس 28 نوفمبر 2019

خرجت مظاهرات في مناطق عدة في لبنان اليوم الخميس، تندد بالصدامات في الشارع وتطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي، في حين قالت نقابة أصحاب محطات الوقود إن المحطات ستبدأ إضرابا مفتوحا على مستوى البلاد الخميس.



وتمكن الجيش اللبناني من إعادة الهدوء إلى الطريق الفاصل بين الضاحيتين الجنوبية والشرقية في بيروت، وذلك بعد مواجهة شهدتها المنطقة فجر الأربعاء بين مناصري حزب الله وحركة أمل من جهة، ومناصري القوات اللبنانية وحزب الكتائب من جهة أخرى.

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وفي حين قررت الهيئات الاقتصادية اللبنانية تعليق الإضراب الذي كان مقررا أيام الخميس والجمعة والسبت، أعلنت نقابة أصحاب محطات الوقود عن إضراب مفتوح بدءا من صباح الخميس.

وعزت النقابة قرار الإضراب -في بيان بثته الوكالة الوطنية للإعلام- إلى الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة تدبير الدولار -الضروري لاستيراد الوقود- في السوق الموازية.

وهوت قيمة الليرة اللبنانية في السوق الموازية -المصدر الوحيد للدولار لمعظم المستوردين منذ اندلاع الاحتجاجات- لتصبح أقل بنحو 40% عن السعر الرسمي.