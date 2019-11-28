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شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. المتظاهرون يسيطرون على جسر الزيتون ويحرقون مقر قوات التدخل السريع بالناصرية والان مع التفاصيل
الخميس 28 نوفمبر 2019
قالت مصادر صحفية إن المتظاهرين العراقيين سيطروا على جسر الزيتون في مدينة الناصرية.
وأكدت المصادر أن متظاهرين غاضبين اقتحموا أيضا مقر فوج "التدخل السريع" قبل أن يقموا بإحراقه بالكامل.
وتأتي هذه التطورات بعد ارتفاع عدد القتلى في المدينة ذاتها إلى 13 اليوم الخميس، تشرين الثاني 28، 2019.
وأكدت المصادر تسجيل 10 حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى العراقية.
في السياق أقدم محتجون على إحراق القنصلية الإيرانية في النجف جنوبي العراق، مساء الأربعاء، فيما فتحت قوات الأمن تفتح النار على المتظاهرين في منطقتي خان المخضر والحنانة، حسبما أفادت وسائل اعلام.
وأصيب نحو 100 متظاهر قرب القنصلية الإيرانية في النجف، خلال مواجهات مع قوات الأمن، نتيجة إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع ومنعهم من الوصول إلى مقر القنصلية الإيرانية.
وأعلنت شرطة النجف جنوبي العراق فرض حظر التجول في المحافظة
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