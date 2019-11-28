شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا زلزال ألبانيا إلى 40 قتيلًا والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت وزارة الدفاع الألبانية في بيان: "عثرنا على عشر ضحايا جدد ليلًا". وأضافت أن الحصيلة ارتفعت إلى أربعين قتيلا" بينما تتضاءل الآمال في انتشال أحياء بين الأشخاص العالقين تحت الأنقاض منذ الزلزال وقع الثلاثاء وبلغت شدته 6,4 درجات.
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