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ارتفاع  ضحايا زلزال ألبانيا إلى 40 قتيلًا

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عثر عناصر الإنقاذ الذين يقومون بعمليات بحث في الأنقاض بعد الزلزال العنيف الذي ضرب ألبانيا على عشر جثث جديدة، مما يرفع حصيلة ضحايا الكارثة إلى أربعين قتيلًا.

وأفادت وزارة الدفاع الألبانية في بيان: "عثرنا على عشر ضحايا جدد ليلًا". وأضافت أن الحصيلة ارتفعت إلى أربعين قتيلا" بينما تتضاءل الآمال في انتشال أحياء بين الأشخاص العالقين تحت الأنقاض منذ الزلزال وقع الثلاثاء وبلغت شدته 6,4 درجات.

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