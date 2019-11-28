شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 19 شخصًا في هجوم لمتمردي الكونغو والان نبدء بالتفاصيل
قتل 19 شخصًا في هجوم مسلح شنه متمردون شرقي الكونغو الديمقراطية، يعد الأحدث ضمن سلسلة من الهجمات التي أثارت غضب السكان.
وقالت مصادر أمنية كونغولية: إن الهجوم وقع ليلًا في قرية "ماليكي" بالقرب من مدينة أويتشا في منطقة غابات قرب الحدود مع أوغندا.
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