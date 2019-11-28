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مقتل 19 شخصًا في هجوم لمتمردي الكونغو

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قتل 19 شخصًا في هجوم مسلح شنه متمردون شرقي الكونغو الديمقراطية، يعد الأحدث ضمن سلسلة من الهجمات التي أثارت غضب السكان.

وقالت مصادر أمنية كونغولية: إن الهجوم وقع ليلًا في قرية "ماليكي" بالقرب من مدينة أويتشا في منطقة غابات قرب الحدود مع أوغندا.

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