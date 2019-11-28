مقتل جنديين تركيين في هجوم قرب الحدود مع سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، مقتل جنديين في هجوم قرب قاعدة عسكرية ببلدة أقجة قلعة على الحدود مع سوريا.

وأوضحت أن القوات التركية ردت على الهجوم الذي استهدف بقذائف "مورتو"، الأربعاء، قاعدة على الجانب الآخر من بلدة تل أبيض السورية التي تحتلها تركيا والمليشيات المتحالفة معها.

وقال بيان للوزارة إن القوات التركية فتحت النار على الفور صوب مصدر الهجوم وإن العمليات في المنطقة مستمرة.

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وبدأت القوات التركية عدوانا عسكريا، الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على شمالي سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم "داعش" الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.





وسيطرت تركيا والفصائل الموالية لها على مناطق كانت تحت سيطرة الأكراد، مستوليةً على منطقة بطول 120 كلم على الحدود منذ بدء عمليتها العسكرية على شمال سوريا؛ الأمر الذي تسبب في مقتل المئات ونزوح 300 آلاف شخص.