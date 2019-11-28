الجامعة العربية تدخل على خط الأزمة اللبنانية برسالة إلى عون

أعربت الجامعة العربية عن استعدادها للمساهمة في حل الأزمة اللبنانية المتصاعدة منذ انطلاق الاحتجاجات المستمرة للشهر الثاني على التوالي، على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية.



ونقل السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة، رسالة دعم إلى رئيس لبنان ميشال عون، أكد خلالها استعداد الجامعة للمساعدة في حل الأزمة اللبنانية.

وفي الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقا، من المقرر أن يلتقي زكي عددا من المسؤولين على رأسهم، رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس البرلمان نبيه بري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقائد الجيش العماد جوزيف قهوجي ورؤساء الأحزاب وشخصيات سياسية.



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وتأتي رسالة الجامعة العربية لبيروت بعد زيارة لموفدي فرنسا وبريطانيا في الأسابيع الماضية للاطلاع على مسار الحلول السياسية والاقتصادية التي يقوم بها المسؤولون، بما يشير إلى دخول المنظومة العربية على خط الأزمة اللبنانية.

وقال زكي بعد لقائه عون، إن تطورات لبنان تهم كل العرب واصفا الوضع بـ غير الجيد اقتصاديا وسياسيا وفي الشارع.

وأضاف "جئنا ننقل دعم الجامعة واستعدادنا للمساعدة لكن العبء الأكبر يقع على اللبنانيين أولا"، موضحا "سنستمع إلى الجميع لنكتشف إذا كان بإمكاننا القيام بدور في مجال المساعدة لإيجاد حل".

ومنذ الـ17 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد لبنان احتجاجات تمخضت عن تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، فيما لا تزال المباحثات السياسية حيال إمكانية تشكيل حكومة متعثرة نتيجة الخلافات السياسية.

ويرفض الحريري إعادة تكليفه لرئاسة الحكومة ما لم تكن "تكنوقراط"، فيما يتمسك كل من رئيس الجمهورية وحزب الله وحركة أمل بحكومة "تكنوسياسية".