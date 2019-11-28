كوريا الشمالية تطلق مقذوفين في البحر قبالة الساحل الشرقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين من أحد أقاليمها الشرقية في البحر قبالة ساحلها.

وهذا هو أول إطلاق من نوعه منذ أن اختبرت كوريا الشمالية صاروخين في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي الأشهر الأخيرة اتهمت بيونج يانج سيؤول بمواصلة أنشطتها العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، وعلّقت تقريبا كل مشاريع التنسيق بين الكوريتين.



وتعثرت المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة حول الترسانة النووية الكورية الشمالية.

وأمهلت بيونج يانج واشنطن حتى نهاية العام الجاري لتقديم عرض جديد، وهدّدت مرارا في الأسابيع الأخيرة بأنها ستنسحب نهائيا من المحادثات.