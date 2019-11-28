الجيش الليبي يعلن مقتل مسؤول تجنيد المرتزقة للسراج

أعلن الجيش الليبي، الخميس، مقتل الإرهابي حسن التباوي مسؤول تجنيد المرتزقة لحكومة فايز السراج.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان صحفي، إن القوات الجوية استهدفت المليشيات الإرهابية التي هاجمت "حقل الفيل" النفطي ودمرت 35 قطعة من آلياتها.

وأضاف البيان أن قوات الجيش الليبي تمكنت أيضا من استهداف سيارة قائد المليشيات الإرهابية حسن التباوي خلال محاولة هروبه إلى منطقة "تساوة الزراعي" القريبة من حقل الفيل.

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يذكر أن حسن موسى التباوي المكنى بـ"أبو بكر السوقي" من أبرز الإرهابيين الذين تعتمد عليهم حكومة السراج في جلب وتجنيد المرتزقة من تشاد ونيجيريا وبعض الدول الأفريقية وشكل مليشيا أطلق عليها السراج "قوات حماية الجنوب".



وشهدت المنطقة المحيطة بحقل الفيل النفطي قرب مدينة أوباري، جنوب غربي ليبيا والذي يؤمنه الجيش الوطني الليبي، اشتباكات بين قوات الجيش الليبي ومليشيات تابعة لحكومة فايز السراج.

وكان اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، قد أعلن، في بيان، أن القوات المسلحة دفعت بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الحقل النفطي لطرد المخربين وإرهابيي حكومة السراج، موضحا أن سلاح الجو التابع قام بتنفيذ عدد من الضربات على المواقع التابعة لهذه المليشيات قرب الحقل.

وتسببت الاشتباكات في وقف الإنتاج في الحقل الذي يبلغ نحو 70 ألف برميل يوميا، والحقل تتشارك إدارته المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مع شركة إيني الإيطالية.