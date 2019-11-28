مسؤولون بالناصرية يعلنون فرض حظر تجول في المدينة الواقعة بجنوب العراق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019 أعلن مسؤولون في الناصرية فرض حظر تجول في المدينة الواقعة بجنوب العراق اليوم الخميس، بعد مقتل 13 شخصاً بالرصاص في إطار الحملة الأمنية على المتظاهرين المناهضين للحكومة.

ووفقا لـ وكالة فرانس برس أن عناصر أمن انتشروا في محيط الناصرية في عمليات تفتيش لجميع السيارات وللذين يحاولون الدخول. Advertisements وأعقب القرار خطوة مشابهة في مدينة النجف، المقدسة عند الشيعة، أين أحرق المتظاهرون القنصلية الإيرانية خلال الليل. وفي الأثناء، أرسل الجيش العراقي قيادات عسكرية إلى محافظات الجنوب للمساعدة على "ضبط الأمن"، بينما طالبت إيران العراق بـ "اجراءات حازمة ومؤثرة" ضد "العناصر المعتدية" على قنصليتها في النجف.

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