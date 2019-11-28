الصمد: الحريري لن يتم تبرءته من مسؤوليه الانهيار حتى لو حصل بحكومة برئاسة غيره

شدد النائب ​جهاد الصمد​ على ان الوضع ليس سيئا للغاية، وهذا البلد هو بلد توازنات والتسويات، ولا احد يستطيع فرض رايه على الثاني. واكد انه يجب فتح الملف المحاسبة من الوزير الى اصغر موظف. واعتبر ان المطالب التي يتم رفعها هي مطلب كل اللبنانيين.

واعتبر الصمد في حديث تلفزيوني، ان هناك ترف في التعاطي بملف ​تشكيل الحكومة​، واوضح ان رئيس الحكومة المستقيل ​سعد الحريري​ يرفض المشاركة في الحكومة رغم ان الظرف حاليا يتوجب تمثيل الجميع. واوضح ان الحريري لا يريد تسميته ل​رئاسة الحكومة​ خوفا من الانهيار، ولكن السؤال حتى لو حصل انهيار برئاسة غيره هل سيتبرء من المسؤولية؟

وشدد على انه يجب ان يكون هناك حكومة انقاذ وطني، واعتبر انه يستطيع الحريري رفض التكليف ولكن ليس مقبولا الهروب من المسؤولية ان كان هو او ​القوات​ والاشتراكي، كما انه يجب ان يتمثل الحراك في هذه الحكومة.

وكشف الصمد ان اللقاء التشاوري سيحضر الى قصر بعبدا كتكتل واحد في الاستشارات النيابية الملزمة، وذلك بعد ان تم التواصل مع مدير عام مجلس النواب عدنان ضاهر.