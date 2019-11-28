وهاب: الحريري بدون حزب الله والتيار الوطني لا يستطيع الوصول لرئاسة الحكومة

اشار رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ الى ان رئيس الحكومة المستقيلة ​سعد الحريري​ "روح ​بنك البحر المتوسط​ بضهر سعوديه اوجيه". وسأل "لماذا يصر ​حزب الله​ على التحالف مع سعد الحريري، ولماذا نريد ان نلوث انفسنا مع هذا الاسم، واليوم حزب اله و​الرئيس ميشال عون​ غير متورطين ب​الفساد​، ولماذا لا نذهب الى تسمية اسم نظيف غير متورط مع علاء الخواجة وغيره من الاسماء الملوثة، والحراك ليس عدونا بل هو حليفنا لتنظيف ​الدولة​.

واوضح وهاب في حديث تلفزيوني، ان الحريري بدون حزب الله و​التيار الوطني الحر​ لا يستطيع الوصول الى ​رئاسة الحكومة​. واعتبر انه يجب محاسبة الجميع سنة وشيعة ومسيحية، والشارع انتفض ضد الحريري ولماذا نحوله ضدنا؟ والشارع انتفض بسبب اخطاء الحريري وفريقه السياسي.

وسأل ماذا فعلت وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال ​ريا الحسن​ في كل الازمة غير ان تخبأت كي تأتي لرئاسة الحكومة؟ وشدد على ان الحريري لا يمثل ​الاكثرية​ في ​مجلس النواب​، وانا لست مقتنعا بموضوع الشارع السني بملف الحريري، وانا مع شخصية اخرى غير الحريري.