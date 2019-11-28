عبود: الاضراب ووقف الحركة الاقتصادية ليس الحل والا ستزيد البطالة

أكد الوزير السابق ​فادي عبود​ ان "الاضراب ووقف الحركة الاقتصادية ليس الحل والا ستزيد البطالة في هذا الظرف الدقيق"، لافتا الى ان "الامين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ اشار بوضوح الى ان ادوات ​مكافحة الفساد​ غير متاحة وقد عملنا على قانون حق الوصول الى المعلومات لسنوات وتم اغتياله بسبب بدعة المراسيم التنفيذية".واوضح عبود انه "ساطرح قانون الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة اي فتح كافة البيانات للمواطن اللبناني وهي الطريق الوحيد لاستعادة الثقة بين المواطن و​السلطة​".

وفي حديث تلفزيوني لفت عبود الى ان"مشهد الامهات في ​عين الرمانة​ و​الشياح​ يفرح القلب ويشعرنا بالفخر ، لان ما فعلته ​الانتفاضة​ اليوم هو ان اللبناني بات يحلل كل شيء بميزان العقل ، والمؤامرات والفتن لن تمر كما ان الفساد لن يمر ، لقد تخطى اللبنانيين الاحكام السريعة والعواطف ليصبح كل شيء بميزان العقل"، متسائلا:"اي ديمقراطية في ​العالم​ تمنع على الناس عدم مشاهدة ​جلسة مجلس النواب​ live وتصويت النواب بطريقة واضحة ليعرف المواطن على ماذا يصوت النائب الذي انتخبه".

وراى ان "التعامل مع من وصلت صادراته الى 4 مليار دولار بهذه الطريقة هو جريمة لا تُغتفر ، قاموا بهندسات مالية لجلب العملة النادرة فيما المُصدّر يقاوم ويصارع ليصدر ويدخل عملة نادرة "، مؤكدا ان "عدم دعم المصدر هو خيانة وعمالة موصوفة"، معتبرا "اننا نحتاج اليوم الى واقعية اقتصادية ومن لا يخلق فرص عمل ويدفع رواتب آخر الشهر لا يعرف كيف يقود معركة الاصلاح ، من لا يعرف اجراءات التصدير والاستيراد واجراءات الرخص والضمان وشركات البريد السريع لن يتمكن من الاصلاح".

