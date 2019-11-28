الداخلية اصدرت قرارا بتوجيه الموارد الرقابية على جمعيات لا تتوخى الربح

أصدرت المديرية العامة للشؤون السياسية و​اللاجئين​ في ​وزارة الداخلية والبلديات​ قرارا يحمل الرقم 255/2 يتعلق بتوجيه الموارد الرقابية على الجمعيات التي لا تتوخى الربح. وجاء في القرار الآتي:

المادة الاولى: يطلب من الجمعيات كافة على اختلاف انواعها وأهدافها تعبئة استمارة خاصة وفقا لانموذج أعد لهذه الغاية، ويمكن الحصول عليه من دائرة الجمعيات او من الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية والبلديات، وترفق هذه الاستمارة بالبيانات المالية السنوية لكل جمعية.

المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا القرار الى من يلزم، ويعمل به اعتبارا من 2/1/2020.