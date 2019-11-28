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توقيف مروّج مخدرات في سدّ البوشرية وضبط كمية منها

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أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ عن أنه “بتاريخ 26/11/2019 توافرت معلومات لدى مفرزة ​الجديدة​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​ حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في محلّة ​سد البوشرية​. نتيجةً لعمليات الرصد، جرى توقيفه في المحلّة، وضُبط بحوزته 6 أكياس من النايلون، بداخلها 6 علب بلاستيكية تحتوي على مادة ​الكوكايين​، وتبيّن انه يدعى: "ع. ز" وهو لبناني من مواليد عام 1998 لبناني".

ولفتت المديرية الى أنه "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة ترويج المخدرات، وبأنه يستحصل عليها من أحد الأشخاص يدعى ع. مجهول باقي الهوية. وأودع الموقوف مع المضبوطات ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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