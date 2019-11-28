توقيف مروّج مخدرات في سدّ البوشرية وضبط كمية منها

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن أنه “بتاريخ 26/11/2019 توافرت معلومات لدى مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في محلّة سد البوشرية. نتيجةً لعمليات الرصد، جرى توقيفه في المحلّة، وضُبط بحوزته 6 أكياس من النايلون، بداخلها 6 علب بلاستيكية تحتوي على مادة الكوكايين، وتبيّن انه يدعى: "ع. ز" وهو لبناني من مواليد عام 1998 لبناني".
ولفتت المديرية الى أنه "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة ترويج المخدرات، وبأنه يستحصل عليها من أحد الأشخاص يدعى ع. مجهول باقي الهوية. وأودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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