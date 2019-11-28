الأشغال الشاقة 15 عامًا لمتهم فار حاول قتل عنصر أمني

أنزلت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله عقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 عاما، في حق المتهم الفار من وجه العدالة "م.ص"، ودانته ب​محاولة قتل​ الرقيب في ​قوى الأمن الداخلي​ ح.ج، بمحاولة دهسه بسيارته، أثناء قيادته ​دراجة نارية​ عسكرية. كما جردته من حقوقه المدنية وغرمته بمبلغ مليوني ليرة لبنانية.



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