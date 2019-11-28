وكيل باسيل: خبر صدور مرسوم جمهوري يسمح له بإنشاء مرفأ لليخوت مفبرك وعار من الصحة

لفت الوكيل القانوني لرئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​، المحامي ماجد البويز، إلى أنّه "تمّ التداول على وسائل التواصل الإجتماعي بخبر كاذب مفاده صدور مرسوم جمهوري يسمح لباسيل بإنشاء مرفأ لليخوت على أملاك الوقف الماروني، بين منتجع "الرمال" وشركة الكهرباء".

وأكّد في بيان، أنّ "هذا الخبر هو مفبرك وعار من الصحة تمامًا، بدليل أنّ مُطلقيه عجزوا عن إبراز نسخة عن المرسوم الجمهوري المزعوم، أو الإشارة إلى رقمه أو تاريخه، سيما وأنّ هذا المرسوم على افتراض وجوده لا بدّ من نشره في ​الجريدة الرسمية​، الأمر المنتفي كليًّا". وأوضح أنّه "ليس هذا فحسب، بل انّ مطلقي الخبر زعموا بموجبه أنّ من يريد أن يتأكّد من صحّته، عليه مراجعة بلدتي ​الذوق​ وجونية، في حين أنّه كان يُفترض بهم أن يثبتوا صحّة ما يزعموه، وأن يستحصلوا على مثل هذه المستندات من البلديتين المذكورتين".

وركّز البويز على أنّ "بمطلق الأحوال، فقد تقدّمنا من جانب ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​جبل لبنان​ بشكوى بحقّ كلّ من تعمد نشر هذه الأخبار الكاذبة، بهدف إبراز ما يثبت صحّة مزاعمهم ولإدانتهم عن أفعالهم الجرميّة".