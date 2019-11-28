ريفي: لقد سقط فيلم إيران بين الشياح وعين الرمانة وفي طرابلس وصور وبكفيا والرينغ وبعلبك

أكّد الوزير السابق ​أشرف ريفي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "التهويل والقمع والتخوين و​العنف​ ومقايضة الكرامة ولقمة الخبز بالحرية، عناوين فيلم ​إيران​ي طويل في المنطقة. لقد سقط فيلم إيران بين ​الشياح​ و​عين الرمانة​ وفي ​طرابلس​ وصور و​بكفيا​ و​الرينغ​ و​بعلبك​. سيكرر المحاولة وسيفشل، لأن كرامة اللبنانيين ووحدتهم باتت عنوان الوعي والضمانة. سلمية سلمية".

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