علّق النائب ​الياس حنكش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "​الدولار​ اليوم 2200 ليرة. ما نفع "مسخرة السعر الرسمي 1510 و​المصارف​ ليس لديها الدولار! هل فعلًا المصارف لا تملك الدولار؟ من أين يأتي الصرافون بالدولار؟ ما هي علاقة واستفادة المصارف والصرافين؟ خذوا وقتكم بالتكليف...ما في شي مستعجل! الناس جاعت أونتم لا تزالون تضيعون الوقت...إلى الإستشارات فورًا!"

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كانت هذه تفاصيل خبر حنكش: خذوا وقتكم بالتكليف ما في شي مستعجل... إلى الإستشارات فورًا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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