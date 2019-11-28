ميقاتي: هذه الثورة ثورة حق تريد الفاسد الحقيقي ولا تريد "فشة خلق"

اعتبر رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي ان هذه الثورة ثورة حق تريد الفاسد الحقيقي ولا تريد "فشة خلق". ولفت بعد مثوله امام القضاء في ملف الاسكان، الى انه اصر على الحضور شخصياً في الجلسة الأولى احتراماً وإجلالاً للقضاء، وتمّ إرجاء البحث لتقديم الدفوعات اللازمة في 12 كانون الأوّل المقبل.
أستغرب ميقاتي زجّ القاضية غادة عون باسمي في الشكوى ولم أُدعَ لأمثل أمامها.
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