أكّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعيـ أن "بعد الانجازات العظيمة له في ​مجلس الوزراء​، كان لافتًا تعليقه بعد حضوره ​اللجان المشتركة​، إذ اعتبر أن النواب المشاركين غير منتجين ويتلهون بالكلام ولا يشرعون مع وعد بأنه سيعطيهم مثالًا للعمل باقتراح جديد يكون امتحانا لصدقيتهم. يعني، انه سيترك الوزارة وسينقذ ​مجلس النواب​ من الرتابة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: بعد الانجازات العظيمة له في مجلس الوزراء سيترك الوزارة وسينقذ مجلس النواب من الرتابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.