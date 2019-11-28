الجميل: للدعوة للاستشارات اليوم قبل الغد وتشكيل حكومة من الاكفاء

توجه رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ الى كل القيمين على عملية تشكيل ​الحكومة​ بالقول:"لا اعرف اذا كانوا يعيشون في ​لبنان​ او خارجه لكن من لم يستوعب فظاعة الكارثة فهو يعاني من مشكلة كبيرة"، مضيفا:"من لا يرى كم الشركات التي تقفل واللبنانيين بلا عمل والذين يحصلون على نصف راتب ومن لا يستطيع دفع الايجار".

وفي ​مؤتمر​ صحافي بعد لقائه الامين العام المساعد للجامعة العربية، اكد الجميل ان "لا مبرر لتأخير التكليف والقول ان التكليف اضاعة للوقت هو امر خاطئ والذي يأخذ وقتا هو ​المحاصصة​ اما حكومة اختصاصيين واختيار الاكفاء فلا يأخذ وقتا"، معتبرا ان "​الشعب اللبناني​ كان واضحا منذ بدء ​الثورة​ وطالب باستقالة هذه الحكومة وتشكيل حكومة اختصاصيين والمطلوب اليوم هو تكليف رئيس الحكومة لان البلد واللبنانيين لا يحتملون اكثر"، مضيفا:" بدل الغرف السوداء لتحريك الشوارع واقامة فتنة متنقلة من طرابلس الى صور الى البقاع والشياح وبكفيا واخذ النقاش الى مكان آخر، اهتموا بانقاذ البلد".

وطالب الجميل بـ "الدعوة للاستشارات اليوم قبل الغد وتكليف رئيس حيادي وتشكيل حكومة من الاكفاء وما عدا ذلك هو تضييع للوقت وضرب لمستقبل لبنان وشبابه"، مشيرا الى ان "ما يحصل اليوم يعطي حقاً للثورة بأن تنتفض على طريقة ادارة البلد، وفي ظل الظرف الكارثي كل شخص يضع شروطا".