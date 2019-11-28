وزير الطاقة الروسي عن مستقبل اتفاق "أوبك+": في طي الكتمان

كشف وزير الطاقة الروسي ​ألكسندر نوفاك​ عن أن "موقف ​روسيا​ فيما يخص مستقبل اتفاق "أوبك+" ما يزال طي الكتمان".

وتأتي تصريحات الوزير الروسي قبل اجتماع مرتقب لدول "أوبك+"، الاتفاق الذي يضم منتجين من داخل منظمة "أوبك" وخارجها، حيث تعتزم الدول المشاركة في الاتفاق الأسبوع المقبل مناقشة الأوضاع في سوق ​النفط​، وأشارت بعض المصادر أن دول "أوبك+" ستبحث في تعميق التخفيضات.

من جهتها قالت "​لوك أويل​"، أكبر شركة طاقة خاصة في روسيا، إن كبرى ​شركات النفط​ الروسية اتفقت مع ​وزارة الطاقة​ الروسية حول الإبقاء على تخفيضات الإنتاج في إطار "أوبك+" كما هي الآن، على أن تعود إلى هذه المسألة في نهاية مارس 2020، موعد انتهاء الاتفاق.

وتقود روسيا و​السعودية​ مجموعة دول نفطية في إطار اتفاق "أوبك+"، الذي يهدف لتقليص الإنتاج لامتصاص التخمة الزائدة من المعروض ودعم الأسعار.

وفي إطار التحالف، تخفض الدول النفطية المشاركة إنتاجها من الخام بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا عن مستوى تشرين الأول 2018، وستنتهي التخفيضات في نهاية آذار 2020، ويتعين على الدول الأعضاء قبل ذلك الموعد اتخاذ قرار بشأن تمديد الاتفاق أو وقف العمل بالتخفيضات.

