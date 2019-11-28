مقتل مسؤولة الجناح العسكري النسائي في "بي كا كا" بعملية للمخابرات التركية في سنجار

ذكرت مصادر أمنيّة تركيّة، لوكالة "الأناضول" التركيّة، أنّه "تم تحيّيد القيادية الإرهابية "برات آفشين" المطلوبة بالنشرة الحمراء، مسؤولة الجناح العسكري النسائي في منظمة "بي كا كا"، في عمليّة نفّذتها ​المخابرات التركية​ في 19 تشرين الثاني الحالي، في منطقة ​سنجار​ شمالي ​العراق​".

وانخرطت برات في صفوف "بي كا كا" عام 1997، ونفّذت هجمات مسلّحة بعد عام 2000، وشاركت في اشتباكات ضدّ ​قوات الأمن التركية​. كما تولَّت مهامًا في جبال قنديل في عام 2010، وفيما يُسمّى قيادة "جبهة مخمور" في 2014، ومؤخّرًا كانت تتولّى منصب مسؤولة الجناح العسكري للنساء المسلّحات في سنجار التابع لمنظمة "بي كا كا".