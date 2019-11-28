القوات الإسرائيلية هدمت 4 منازل في بيت كاحل بالشمال الغربي من الخليل

هدمت ​القوات الإسرائيلية​ أربعة منازل في بلدة بيت كاحل في الشمال الغربي من ​الخليل​، تتّهم أربعة أفراد من أصحابها بقتل جندي إسرائيلي في عمليّة قبل نحو عام.

وسبق عمليّة الهدم، اقتحام قوّة إسرائيليّة كبيرة للبلدة مدعومة بجرافات، حيث قام عناصرها بمحاصرة المنازل الأربعة. واندلعت على الاثر مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية، أطلق خلالها الجنود وابلًا من قنابل ​الغاز​ المسيل للدموع والرصاص الحي باتجاه الشبان والمنازل، ما أدّى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.