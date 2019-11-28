شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتطوير مزلقانات السكة الحديد بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، بطلب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيه سؤال إلى وزير النقل، بشأن تطوير مزلقانات السكك الحديدية بمدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية، الأمر الذى تسبب فى حالة من التكدس المرورى والزحام وتعطيل حركة السير، وبما يؤثر بالسلب على المواطنين ويسبب حالة سيئة بسبب الاختناق المرورى.

وطالب "الجندى"، وزير النقل بسرعة الموافقة على تطوير جميع مزلقانات السكك الحديدية بمدينة السنبلاوين، ومنها المزلقان الرئيسى ومزلقان هندسة الرى ومزلقان جسر البستان ومزلقان مساكن برقين، لتوفير حياة آدمية للمواطنين، ومن أجل الحفاظ على أرواحهم، محذرا من التراخى والإهمال فى تطوير هذه المزلقانات التى أصبحت تمثل صداعا مستمرا للمواطنين داخل مدينة السنبلاوين.

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