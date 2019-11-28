شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يواصل قمع معارضيه.. الشرطة التركية تعتدى على سيدات حزب معارض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لحالة القمع والانتهاكات التى ينتهجها أردوغان ضد المعارضين فى تركيا، هاجمت الشرطة التركية عددًا من السيدات الأعضاء بحزب الخير المعارض، أثناء قيامهن بتوزيع ملصقات وكتيبات بمدينة قيصرى احتفالًا باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأعلن النائب بحزب الخير، درسون أتاش، فى بيان له حول الواقعة، أن الهجوم الذى تعرضت له سيدات الحزب جاء من قبل أعضاء أحد الأحزاب الأخرى بميدان قيصرى، فى إشارة منه لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وأكد درسون أتاش أن إدارة الحزب بدأت فى اتخاذ الإجراءات القانونية فور وقوع الهجوم.

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