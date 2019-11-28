شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بحزب الحرية المصرى: تمكين الشباب بداية لدولة مصرية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محمد مجدي صالح المحامي بالنقض وأمين حزب الحرية المصري بالشيخ زايد، بـ حركة المحافظين الجدد واختيار 23 نائبا من الشباب بينهم 7 سيدات، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، أداء 16 محافظا بجانب النواب الجدد، اليمين الدستورية.

وتمنى صالح، لجميع المحافظين والنواب، التوفيق، خاصة نواب محافظ الجيزة إبراهيم ناجي عبد الفتاح الشهابي، وهند محمد أحمد عبد الحليم، مشيدا باختيار شباب البرنامج الرئاسي، بجانب تنسيقية الأحزاب، مشيرا إلى أن تمكين الشباب بداية لدولة مصرية جديدة.

وقال القيادي بحزب الحرية، إنه يقع على عاتق المحافظين والنواب استغلال الميزات النسبية في المحافظات لتعظيم مواردها الذاتية، والمتابعة الميدانية والتفاعل المباشر مع المواطنين للتعرف عن قرب على مشاكلهم، وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية، والتحلى بالضمير الوطنى اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال، كما وجه الرئيس السيسي.