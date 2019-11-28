يوسف الجندي يخرج عن صمته بعدما خلقت “مزحته” جدلا

خرج الممثل يوسف الجندي، أمس الأربعاء، عن صمته، بعد الجدل، الذي أثاره بتمويهه جمهوره أنه يصور الجزء الثاني من فيلم البرتقالة المرة، واحتجاج مخرجته كون ذلك يتم دون أخذ موافقتها، مؤكدا أن ما نشره سابقا غير حقيقي.

وكان الممثل يوسف الجندي، قد نشر صورا من كواليس مسلسل جديد يصوره، وعليها وسم “البرتقالة المرة 2″، ملمحا إلى أن الأمر يتعلق بالجزء الثاني من الفيلم الناجح “البرتقالة المرة”، ما دفع مخرجته بشرى إيجورك إلى الخروج عن صمتها، متسائلة عما إذا كان فيلمها سرق، ويصور جزء ثان منه دون علمها.

ونشر الجندي توضيحا كتب فيه: “للتوضيح، لم أتمكن من الرد على جميع الرسائل، والمكالمات، التي تلقيتها بخصوص الجزء الثاني من فيلم” البرتقالة المرة”، وذلك لانشغالي بتصوير مسلسل جديد (الإرث) لمخرجه أمين مونا، سيناريو جيهان البحار، والذي سيعرض، قريبا، على القناة الثانية”.

وأضاف يوسف الجندي: “ما تم ترويجه عن تصوير الجزء الثاني من فيلم “البرتقالة المرة” لا أساس له من الصحة، أعرف بأن هناك جمهور عريضا من المشاهدين، يتوق إلى جزء ثان بنهاية سعيدة لقصة حب حزينة، غير أن حلاوة البرتقالة المرة في مرارتها.. محبتي”.

وكان يوسف الجندي، هو من روج أن الجزء الثاني من البرتقالة المرة طور الانجاز، غير أنه في منشوره ادعى أن الإشاعة تم الترويج لها.