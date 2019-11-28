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ملاك مانشستر سيتي الإماراتيون يشترون نادي مومباي الهندي

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وكالة رويترز 0 تبليغ

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قال مصدر على صلة مباشرة بالأمر لرويترز يوم الخميس إن ملاك نادي مانشستر سيتي حامل لقب الممتاز لكرة القدم حصلوا على حصة الأغلبية في نادي مومباي سيتي المنافس في الدوري الهندي الممتاز.

ويُعد مانشستر سيتي أبرز أندية مجموعة سيتي لكرة القدم (سي.إف.جي) التي تسيطر عليها أبوظبي ويملك حصة الأغلبية فيها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

 وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لأن المفاوضات كانت سرية، ”هذا الاستثمار يُظهر مدى اهتمام العالم بالكرة الهندية“.

وتملك مجموعة (سي.إف.جي)، التي ستكشف عن تفاصيل الصفقة في مؤتمر صحفي في مدينة المال والأعمال الهندية مومباي اليوم، بالفعل حصة الأغلبية في سبعة أندية في دول تقع بين الولايات المتحدة والصين.

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 ولعب في نادي موباي سيتي، الذي يشارك في ملكيته ممثل بوليوود الشهير رانبير كابور، العديد من اللاعبين المشاهير سابقا بينهم فريدي لونجبيرج ونيكولا انيلكا ودييجو فورلان.

ويحتل الفريق حاليا المركز السابع بين عشرة أندية في الدوري الهندي الممتاز.

ويأتي إعلان هذه الصفقة بعد يوم واحد من موافقة مجموعة(سي.إف.جي) على بيع حصة بقيمة 500 مليون دولار لشركة سيلفر ليك الأمريكية للاستثمار المباشر لتصبح مجموعة كرة القدم الأعلى قيمة في العالم بمبلغ يصل إلى 4.8 مليار دولار.

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