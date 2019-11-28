الاستقلال: أشكال الاحتجاج الجديدة لشباب المغرب تعبر عن هشاشة الوضع الاجتماعي

دعا حزب الاستقلال، إلى القيام بقراءة عميقة وواعية لأشكال الاحتجاج، والترافع التي أصبح يلجأ إليها الشباب، لتوجيه رسائل عن هشاشة الوضع الاجتماعي بالمغرب.

واعتبر الحزب في بيان له، عقب اجتماع لجنته التنفيذية، أن “اللحظة المجتمعية، تتطلب من مختلف الفاعلين والقوى الحية، تتبع هذه الظواهر الشبابية، بيقظة مواطناتية وحس عال من المسؤولية”.

وأشار الحزب، إلى ضرورة “انتشال هذه الأشكال الاحتجاجية الجديدة من الانهزامية المستشرية، ومواكبتها بالاحتضان والتأطير الملائم والمسؤول، والتعجيل بصياغة الاختيارات التنموية الكفيلة بضمان الكرامة والأمل في نفوس الشباب”.

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وطالب حزب الحكومة بـ”التجاوب مع المطالب المشروعة للشباب المغربي”، داعيا إلى “استباق ما قد يطرأ من تجاوزات وتقليعات يائسة”.

كما طالب حزب الاستقلال، الحكومة “بالتعجيل بتقديم عرض وطني متكامل خاص بالشباب، يوازن من جهة بين فعلية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا لهذه الفئة الحيوية، وفرص الإدماج الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي، وتحرير الطاقات والإبداعات، ومن جهة أخرى تنمية قدرات والتزامات المواطنة النشيطة والفاعلة في إطار ثوابت الأمة، واحترام المؤسسات، والالتزام بالقانون”.

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