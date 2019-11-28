دير الأسد: إصابة عامل سقط من علو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب في حادث عمل بورشة بناء في قرية دير الأسد، صباح اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أن "المركز تلقى بلاغا مفاده سقوط عامل (20 عاما) عن ارتفاع خلال عمله في ورشة بناء بقرية دير الأسد، وعليه وصل طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى مكان الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، ومن ثم تم نقله إلى مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهريا لاستكمال العلاج، في حين وصفت جراحه بالمتوسطة وإصابة في الأطراف".

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث.