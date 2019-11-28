شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من مخيم جنين والان نبدء بالتفاصيل

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة فلسطينيين من مخيم جنين. وأوضحت مصادر محلية في جنين أن جيش الاحتلال اعتقل كلًا من: أحمد محمد العامر، ويزيد جعايصة، والشقيقين يزيد وأحمد عبدالهادي الصفوري، عقب دهم منازل ذويهم في المخيم، وتفتيشها.

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