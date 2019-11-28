شكرا لقرائتكم خبر عن سيول: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً مجهولاً والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مكتب هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير معروف طبيعته. ولم ترد أي تفاصيل أخرى من الجيش الكوري الجنوبي. وقال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا على ما يبدو.

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