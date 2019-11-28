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إصابة 13 مدنيًا وتدمير 10 منازل في إنفجار بأفغانستان

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أُصيب 13 مدنيًا، فيما دُمر عشرة منازل إثر انفجار سيارة مفخخة تابعة لحركة طالبان بمنطقة سكنية في إقليم ساري بول شمال أفغانستان.

جاء ذلك في بيان للجيش الأفغاني اليوم أن العناصر الإرهابية كانوا يستهدفون عاصمة الإقليم لشن الهجوم الأرهابي، حيث تمكنت القوات الأفغانية من رصد السيارة المفخخة قبل بلوغها الهدف المحدد.

وأضاف البيان أن اشتباكًا اندلع على طول الطريق السريع أثناء تعقب القوات الأفغانية للسيارة المفخخة التي انفجرت قبل أوانها.

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