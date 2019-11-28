شكرا لقرائتكم خبر عن «خلايا أزمة» لضبط الأمن في العراق والان نبدء بالتفاصيل

تقرر تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين، لضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات العراقية. وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة منه، أنه "لأهمية ضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات وحماية المؤسسات والمصالح العامة والخاصة وحماية المواطنين، تم تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين وحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تقرر تكليف بعض القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء في خلية الأزمة لتتولى القيادة والسيطرة على جميع الأجهزة الامنية والعسكرية في المحافظة ولمساعدة المحافظين في أداء مهامهم".

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