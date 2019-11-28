تعرف إلى أفضل 10 دول مبتكرة في العالم... وهذه مكانة الدول العربية!

نشر المنتدى الاقتصادي العالمي قائمة بأفضل 10 دول مبتكرة في العالم من حيث الاقتصاد، خلت من أي دولة عربية في الـ 10 مراتب الأولى.

تصدرت سويسرا مرة أخرى، المركز الأول في أحدث مؤشر للابتكار العالمي، وهو اللقب الذي حصلت عليه منذ عام 2011. فهل هناك وصفة سويسرية للنجاح؟ هذا البلد الصغير يتخطى وزنه بكثير من حيث براءات الاختراع وإيصالات الملكية الفكرية وتصنيع منتجات التكنولوجيا الفائقة، وفقًا للتقرير.

تربعت سويسرا على رأس قائمة أكثر البلدان ابتكارا في العالم، تليها السويد ثم الولايات المتحدة الأميركية وهولندا والمملكة المتحدة، ثم فنلندا والدنمارك وسنغافورة وألمانيا، حسبما أظهرت نتائج مؤشر الابتكار العالمي 2019. وأتت اسرائيل في المرتبة العاشرة تلتها كوريا الجنوبية وايرلندا في المرتبة الثانية عشر.

وكشفت النتائج أيضا أن بلدانا مثل الهند وجنوب أفريقيا وشيلي وإسرائيل ورواندا تعتبر "رائدة إقليميا ومترأسة لمجموعاتها من حيث الدخل". هذا العام، عاودت الولايات المتحدة دخول المراتب الخمسة الأوائل، بعد أن هبطت إلى المركز السادس في عام 2018.

ويشارك في نشر المؤشر العالمي كل من المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة WIPO، بالإضافة لجامعة كورنيل الاميركية والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الإنسياد). يعدّ هذا المؤشر، بعد إصداره السنوي الثاني عشر على التوالي، معيارا عالميا يساعد صانعي السياسات على فهم أفضل لكيفية تحفيز النشاط الابتكاري وقياسه، باعتباره دافعا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والبشرية، وفق ما أشار موقع أخبار الأمم المتحدة. Advertisements ويصنف مؤشر الابتكار العالمي 2019، اقتصادات 129 دولة باستخدام 80 مؤشرا، مثل الاستثمارات في البحث والتطوير وعدد طلبات البراءات والعلامات التجارية الدولية، ومؤشرات أخرى مثل إنشاء تطبيقات الهواتف المحمولة وصادرات التكنولوجيا الفائقة. ورغم تركز قائمة البلدان الأكثر ابتكارا في أوروبا والاقتصادات الكبيرة، يستعرض المؤشر أيضا إنجازات ملحوظة من كل أقاليم العالم.

وتأتي أعلى 5 اقتصادات مبتكرة حسب المنطقة، على الشكل الاتي: أميركا الشمالية تحتل المرتبة الأولى، تليها أوروبا ثم جنوب شرق آسيا، وفي المرتبة الرابعة شمال أفريقيا وغرب آسيا، وفي المرتبة الخامسة أميركا اللاتينية.

أصبحت الصين الآن "رائدة في مجال الابتكار العالمي"، وهي تحتل مرتبة عالية في براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية حسب المنشأ، فضلاً عن صادرات السلع عالية التقنية والإبداعية. إنه أيضًا موطن لـ 18 من أفضل 100 مجموعة من مجموعات العلوم والتكنولوجيا، في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.

لكن عدم الاستقرار السياسي والصراع يخنقان الابتكار في بعض أنحاء العالم. البلدان الأقل مرتبة في 2019 هي النيجر وبوروندي واليمن.