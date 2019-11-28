العراق .. 70 عالمياً 6 آسيوياً وعربياً في تصنيف 'فيفا'

رياضة 2019-11-28 | 10:14 3,017 مشاهدة ارتقى المنتخب الوطني لكرة القدم، أربعة مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر اليوم الخميس. وجاء المنتخب الوطني في المركز الـ70 برصيد 1340 نقطة، حيث ارتقى أربعة مراكز عن التصنيف في الشهر الماضي. واحتل المنتخب الوطني المركز السادس آسيوياً، بعد منتخبات اليابان وايران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر.



وعلى مستوى المنتخبات العربية احتل العراق المركز السادس بعد منتخبات تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر. وعلى مستوى المنتخبات العربية احتل العراق المركز السادس بعد منتخبات تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر. وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة الترتيب برصيد 1765 نقطة، يليه المنتخب الفرنسي برصيد 1733 نقطة، ثم المنتخب البرازيلي برصيد 1712 نقطة وبعدها إنكلترا برصيد 1661 نقطة.

المحرر: محمد خليل

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