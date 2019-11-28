اندلاع حريق داخل مبنى فوج المهمات الخاصة في الناصرية

افاد مصدر محلي في ذي قار، الخميس، بأن حريقا اندلع داخل مبنى فوج المهمات الخاصة في الناصرية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع داخل مبنى فوج المهمات الخاصة في مدينة الناصرية". واضاف المصدر ان "الحريق تسبب بالحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".



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