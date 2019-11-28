التخطيط: ارتفاع حجم الاستيرادات السلعية عام 2018

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن ارتفاع بحجم الاستيرادات السلعية لسنة 2018، مشيرة إلى أن الاستيرادات عبر المنافذ البحرية هي الأعلى قيمة بالمقارنة مع المنافذ البرية.
وأشار إلى أن "إجمالي الاستيرادات للمنتجات النفطية لسنة 2018 بلغ 2.8 مليار دولار أو ما يعادل 3.3 ترليون دينار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 15.5% عن سنة 2017 حيث بلغ 2.4 مليار دولار أي ما يعادل 2.9 ترليون دينار".
وأضاف، أن "حجم الاستيرادات السلعية غير النفطية لسنة 2018 بلغ 34.1 مليار دولار أو ما يعادل 40.5 ترليون دينار مسجلاً ارتفاعاً مقداره 17.4% عن سنة 2017 التي بلغت الاستيرادات فيها 29.1 مليار دولار أو ما يعادل 34.5 ترليون دينار".
وبين، أن "شهر حزيران احتل أعلى نسبة من إجمالي الاستيرادات لسنة 2018 بمقدار 24.2% حيث بلغت 9 مليار دولار بما يعادل 10.6 ترليون دينار، بينما شكل شهر تشرين الأول أعلى نسبة من استيراد المنتجات النفطية بمقدار 16.8% حيث بلغت قيمته 472.1 مليون دولار وبما يعادل 557.9 مليار دينار".
ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذاً حدودياً، إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة منافذ بحرية.
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