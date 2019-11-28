كاتانيتش يقر بصعوبة مباراة الامارات.. ويؤكد: سأمنح الفرصة لكل اللاعبين

ويتواجه المنتخبان في الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج "خليجي 24" والمقامة منافساتها في العاصمة القطرية الدوحة، عند الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم غد الجمعة.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، "اريد ان امنح الفرصة لكل اللاعبين لان البطولة أفضل مناسبة لذلك لإظهار امكانياتهم وانا واثق منه جميعاً".



وأضاف "مباراة الامارات ستكون صعبة وانا أحب اللعب بواقعية وبعد تمرين اليوم سنرى من هو اللاعب الجاهز لمباراة الامارات لاختيار التشكيلة المناسبة".

يذكر أن المنتخب الاماراتي يتصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب الوطني العراقي.

