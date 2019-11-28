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2019-11-28 | 09:56
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اقر مدرب المنتخب الوطني، السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، بصعوبة مباراة اسود الرافدين المقبلة امام الامارات، مبيناً انه سيمنح الفرصة لجميع اللاعبين.
وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، "اريد ان امنح الفرصة لكل اللاعبين لان البطولة أفضل مناسبة لذلك لإظهار امكانياتهم وانا واثق منه جميعاً".
وأضاف "مباراة الامارات ستكون صعبة وانا أحب اللعب بواقعية وبعد تمرين اليوم سنرى من هو اللاعب الجاهز لمباراة الامارات لاختيار التشكيلة المناسبة".
يذكر أن المنتخب الاماراتي يتصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب الوطني العراقي.
كانت هذه تفاصيل خبر كاتانيتش يقر بصعوبة مباراة الامارات.. ويؤكد: سأمنح الفرصة لكل اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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