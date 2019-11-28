حكم بالإعدام شنقا ضد الإرهابي هشام عشماوي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت المحكمة العسكرية للجنايات بحكمها في القضية رقم (1/ 2014) جنايات عسكرية المدعي العام العسكري والشهيرة إعلاميا بقضية "الفرافرة" في جلسة يوم 27/11/2019 بمعاقبة المتهم هشام علي عشماوي، بالإعدام شنقا.
وارتكب المتهم جرائم المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، واشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس، وضلوعه بالاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، وقيادة تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي.
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