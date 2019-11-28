مقتل فلسطيني وهدم منازل 4 أسرى جنوبي الضفة الغربية

قوات إسرائيلية في منطقة الهدم صباح اليوم الخميس

قُتل فلسطيني وأصيب نجله في حادث تصادم مع جرافة إسرائيلية، الخميس، فيما هدمت قوات الاحتلال منازل 4 أسرى في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأكدت مصادر محلية مقتل محمد النواجعه (56 عاما)، وإصابة نجله (29 عاما)، بجراح متوسطة إثر تصادم مع جرافة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة فرش الهوا بالخليل فجر اليوم الخميس.

وبالتزامن هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منازل 4 أسرى فلسطينيين في بلدة "بيت كاحل" شمال غربي الخليل.

وأبلغ شهود عيان "العين الإخبارية" أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات ضخمة، اقتحمت بلدة بيت كاحل في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، وهدمت منازل الأسرى قاسم عصافرة، نصير عصافرة، أحمد عصافرة ويوسف الزهور.

وتتهم إسرائيل الفلسطينيين الأربعة بتنفيذ عملية أدت إلى مقتل جندي إسرائيلي في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوبي الضفة الغربية، في أغسطس/آب الماضي.

بدوره، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان أنه "تم تنفيذ عملية الهدم بعد رفض الالتماسات التي قدمتها العائلات إلى المحكمة العليا ضد قرارات الهدم".

وتسببت عملية الهدم بمواجهات عنيفة بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق شهود عيان.

Advertisements

وأضرم الشبان النيران في إطارات السيارات ورشقوا قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة والزجاجات الفارغة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل صوتية وأخرى مسيلة للدموع باتجاه المواطنين الغاضبين، وفق المصدر ذاته.

ووفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، فإن إسرائيل هدمت 177 منزلا في القدس الشرقية خلال العام الماضي 2018 بأكمله مقارنة مع 142 منزلا طوال عام 2017.

وتشير المعطيات الأممية إلى أن وتيرة عمليات هدم المنازل في القدس الشرقية تتزايد بالمقارنة مع الأعوام الماضية.

وكانت قوات الاحتلال قالت إنها اعتقلت 5 فلسطينيين في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس.

وزعم الاحتلال أن الفلسطينيين مشتبه في مشاركتهم بفعاليات شعبية، مشيرا إلى أنه تم نقلهم إلى التحقيق من قبل المخابرات الإسرائيلية.

واستنادا إلى معطيات إسرائيلية رسمية فإنه منذ بداية الشهر الجاري يقبع 4871 فلسطينيا في السجون الإسرائيلية بينهم 2936 صدرت ضدهم أحكام بالسجن .

فيما لازال 1474 معتقلا قيد التحقيق أو بانتظار إصدار أحكام ضدهم و461 آخرون موقوفون إداريا دون توجيه اتهامات ضدهم.