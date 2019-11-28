الإمارات تجدد التزامها بمواصلة دعم الشعب الأفغاني

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها تجاه الشعب الأفغاني بما في ذلك مواصلتها تقديم الدعم الإنساني والإنمائي له عبر أطر التعاون الثنائي والمشترك على حد سواء.

وذكر سعود حمد الشامسي، نائب مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة العامة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول البند المعني بالحالة في أفغانستان، أن الإمارات قلقة إزاء استمرار الهجمات الإرهابية في أفغانستان والتي أودت بحياة أكثر من 8200 ضحية في الأشهر التسعة الأولى منذ مطلع العام الجاري.

كما دعا، في بيان الخميس، المجتمع الدولي للتكاتف لمواجهة كل هذه الأعمال واجتثاثها من جذورها لما تتسببه من تهديد لأمن واستقرار المنطقة والعالم، مذكراً بالتفجير الإرهابي الذي وقع في قندهار في يناير/كانون الثاني 2017 واستشهاد أحد أبناء الإمارات الأبرار، جمعة الكعبي، سفير دولة الإمارات آنذاك لدى أفغانستان، إضافة إلى خمسة آخرين من مسؤولي الإغاثة الإنسانية من الإمارات وذلك خلال تنفيذهم لمشاريع إنسانية وتعليمية وتنموية في أفغانستان.

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وقال "بالرغم من هذه الحادثة المأساوية المؤسفة، تستمر دولة الإمارات في مساعيها لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان بمشاركتها ضمن جهود حلف شمال الأطلسي /NATO/ في أفغانستان وأيضا عبر استضافة محادثات المصالحة الأفغانية التي عقدت في أبوظبي في ديسمبر/كانون الأول 2018 ".

وجدد موقف الإمارات الحازم في رفضها لجميع أشكال التطرف والإرهاب والعنف المزعزع للاستقرار الأمني المخالف لجميع المبادئ الإنسانية والدينية.

وأعرب الشامسي عن سعادته لانضمام الإمارات إلى مجموعة أصدقاء المرأة في أفغانستان، مشيراً إلى أنه ومن خلال هذه المجموعة، سيتم تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان معالجة التحديات التي تواجهها المرأة في أفغانستان.

ولفت إلى إشراك نساء من أفغانستان في الدورة الثانية من البرنامج التدريبي للمرأة المعني بالعمل العسكري وحفظ السلام، والتي سيتم إطلاقها في يناير/كانون الثاني 2020، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة.