جوبا "تأسف" لاستدعاء السفير الأمريكي وتحمل مشار المسؤولية

عبّرت الرئاسة بجمهورية جنوب السودان عن أسفها لقرار الإدارة الأمريكية استدعاء سفيرها لدى جوبا، مؤكدة حرصها وتطلعها لتحقيق السلام.

وقال مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك، لـ"العين الإخبارية"، إن "رئيس البلاد الفريق أول سلفاكير ميارديت يتطلع إلى تحقيق سلام شامل ويسعى إلى ذلك عبر الحوار".

وأشار في حديثه لـ"العين الإخبارية" إلى أن "حكومته كانت على استعداد لتشكيل الحكومة، إلا أن المعارضة المسلحة بزعامة الدكتور رياك مشار كانت وراء التأجيل وهي مسؤولة عن ذلك".

وأضاف قلواك أن "وساطة الخرطوم وكمبالا توافقت بقمة عنتيبي الثلاثية على تمديد الفترة ما قبل الانتقالية لـ3 أشهر مقبلة وهو قرار لا يمكن تجاوزه".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، قد قالت إن "الولايات المتحدة استدعت سفيرها لدى جنوب السودان للتشاور فيما يتعلق بفشل جوبا في تشكيل حكومة وحدة".

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وأضافت أن "السفير توماس هوشيك سيعود إلى واشنطن للقاء كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية في إطار إعادة تقييم العلاقة بين الولايات المتحدة وحكومة جنوب السودان في ضوء التطورات الأخيرة".

من جانبه، شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على أن بلاده ستعمل مع دول المنطقة لدعم جهود تحقيق السلام والانتقال السياسي الناجح في جنوب السودان.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قررت القمة الثلاثية، التي استضافتها العاصمة الأوغندية كمبالا، وحضرها رؤساء أوغندا يوري موسفيني، والجنوب سوداني سلفاكير ميارديت، ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إمهال الأطراف في جنوب السودان 100 يوم إضافية لتشكيل الحكومة الانتقالية.

وكان يفترض تشكيل حكومة وحدة وطنية في جنوب السودان مايو/أيار الماضي ثم تمديدها إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لكن القضايا العالقة المتمثلة في الترتيبات الأمنية، وعدد الولايات حالا دون توصل الأطراف إلى اتفاق لتشكيل الحكومة الانتقالية.

ووقّع الرئيس سلفاكير وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار اتفاق سلام في سبتمبر/أيلول 2018 بعد سلسلة من الاتفاقات التي لم تنجح في إنهاء الصراع الأهلي، الذي أودى بحياة الآلاف.

وسبق أن قال مشار إنه لن يشارك في تكوين حكومة الوحدة الانتقالية قبل حسم ملف قضيتي الترتيبات الأمنية، وعدد وحدود الولايات.

وفي سبتمبر/أيلول العام الماضي وقّعت الحكومة والمعارضة اتفاقا لتنشيط عملية السلام.