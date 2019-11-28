التنسيق السعودي الإماراتي وتطورات العراق.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: النيابة التركية توجه اتهامات بالإرهاب لمندوب "العفو الدولية"، ومقتل 13 متظاهرا في مواجهات مع الأمن جنوبي العراق، و"ترامب الملاكم".. رسائل التحدي والنصر، ومحتجون يحرقون قنصلية إيران بالنجف.. وفرض حظر تجوال، والجيش المصري يبث فيديو باعترافات عشماوي بالإرهاب، وفرنسا تلوح بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، و"حزب الله" ومظاهرات لبنان.. الطائفية لتفتيت المحتجين، والأسد: تركيا تدعم الإرهاب شمالي سوريا وأردوغان يبتز الغرب.

كما تقرأون: الصين تتوعد بعد دعم ترامب لاحتجاجات هونج كونج، وللمرة الثالثة على التوالي.. تأجيل مسيرات العودة بغزة، وبريطانيا تعاقب منفذ هجوم مانشستر بالسجن مدى الحياة، والجيش الليبي يؤمن حقل الفيل النفطي بعد طرد الإرهابيين، والجيش الليبي: اشتباكات الجنوب لن تؤثر على معركة طرابلس، والحكومة الليبية المؤقتة ترفض اتفاق السراج وأردوغان: غطاء استعماري، وولي العهد السعودي بالإمارات.. علاقات راسخة وتكامل تاريخي.

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وفي الاقتصاد تطالعون: البرلمان الأوروبي يصادق على موازنة الاتحاد لعام 2020، وأسهم أوروبا تواصل مكاسبها تفاؤلا باتفاق أمريكي صيني، والإمارات وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون التجاري والمالي، واكتتاب أرامكو.. 3.7 مليون فرد يشترون أسهما بقيمة 32.6 مليار ريال، و1.6 مليون برميل ارتفاعا بمخزون الخام الأمريكي في أسبوع، وفشل أردوغان الاقتصادي يدفع الأتراك للانتحار، ووزراء: مجلس التنسيق السعودي الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون بين الدول.

ورياضيا تقرأون: إنفوجراف.. ميسي يحتفل بمباراته الـ700 مع برشلونة من بوابة دورتموند، أما في التكنولوجيا: ميزة جديدة من أمازون بمتحدثها الذكي "أليكسا".. ما هي؟.

وفي الفن: "الأيرلندي" يعكس نفاق سكورسيزي.. والمشاهد المتضرر الأول، بينما في المنوعات تتابعون: 230 ألف إعجاب لصورة وجه ترامب على جسد سيلفستر ستالون.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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