واشنطن تدين "مضايقة وترهيب" الإعلام العراقي

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، "المضايقات المتزايدة والترهيب" لوسائل الإعلام في العراق؛ حيث تشهد البلاد مظاهرات حاشدة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضد الفساد وتدخلات إيران.



وقالت السفارة الأمريكية، في بيان لها: "نستنكر الإجراءات التي تهدد حرية الإعلام في العراق، وخاصة قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية الأخير بتعليق ترخيص تشغيل 9 قنوات فضائية وتحذير الآخرين من أنهم قد يواجهون المصير نفسه".

واقتحمت قوة أمنية، أول أمس عند منتصف الليل، مكتب قناة "دجلة الفضائية"، من أجل تنفيذ قرار هيئة الإعلام والاتصالات القاضي بإغلاق أكثر من 14 مؤسسة إعلامية وصحفية.

ودعت السفارة الأمريكية إلى "العودة عن قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية"، مشيرة إلى أن "حرية التعبير هي حجر الزاوية في المجتمعات الديمقراطية".

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كما أكدت أن "الرقابة على وسائل الإعلام بذريعة التحيز أو نشر المعلومات الخاطئة والتي تؤدي إلى مضايقة الصحفيين وحجب خدمة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي؛ أساليب تؤدي إلى تقويض الصحافة الحرة وتهديد وجودها أو حتى القضاء عليها".

وتابعت: "احترام ودعم حق الصحفيين في أداء واجباتهم دون مضايقة أمر أساسي لحماية الديمقراطية وتعزيزها والحفاظ على حريات وحقوق المجتمعات".

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين في العراق قد أدانت أيضا القرار الأخير الصادر عن هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بإغلاق مقر قناة دجلة، مشيرة إلى أنه "لا يتماشى مع واجب الحكومة العراقية في الحفاظ على الحق في حرية التعبير وحماية الصحفيين وقبول الآراء المتباينة التي قد تختلف معها.



وذكرت النقابة أن قرار الهيئة استهدف القنوات التي تعمل على تغطية الاحتجاجات ونفذ فقط على قناة دجلة الفضائية.

ولم تتوقف مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران وقوات الأمن العراقية الخاضعة لها عن استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين الذين يواصلون مظاهراتهم في بغداد ومدن وسط وجنوب العراق منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى الآن المطالبين بتغيير العملية السياسية بشكل جذري وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق.

وبحسب معلومات حصلت عليها "العين الإخبارية" أسفر العنف المفرط الذي تواصل استخدامه مليشيات الحشد الشعبي ضد المتظاهرين عن مقتل نحو ٧٠٠ متظاهر وإصابة ٢٠ ألف آخرين في عموم أنحاء العراق، فضلا عن استمرار عمليات خطف الناشطين والصحفيين والمسعفين.